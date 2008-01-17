Американцев отучат от безлимитного интернета

Крупный американский интернет-провайдер и кабельная телекомпания Time Warner Cable рассматривает возможность ввода ограничений на объем скачанной информации, пишет издание Ars Technica со ссылкой на сообщение на форуме Broadband Reports. При превышении лимита абонентам придется доплачивать за скачанную дополнительно информацию.

До сих пор обычные американские провайдеры предлагали пользователям безлимитные тарифы. Ограничения трафика характерны в основном для мобильных операторов, предоставляющих беспроводный доступ в интернет.

На сайте Broadband Reports приводятся данные из якобы разосланных планов Time Warner Cable. Там говорится, что "Оплата по факту потребления" (Consumption Based Billing) будет введена в тестовом режиме в техасском подразделении и затронет тех 5 процентов пользователей, которые сейчас используют 50 процентов трафика.

Пилотный проект запустят в первом квартале 2008 года и по его результатам примут решение о развертывании системы оплаты за трафик по всей стране.

Некоторые из интернет-провайдеров, в частности, Comcast, уже ограничивают доступ в интернет активным пользователям файлообменных сетей. Comcast пока не публикует информации о том, какой объем данных надо скачать, чтобы столкнуться с ограничениями. Абоненты компании уже пожаловались в Федеральную комиссию по связи США на действия Comcast, требуя возместить ущерб из расчета в 195 тысяч долларов на абонента.

Лента.ру