Европарламент предлагает унифицировать подзарядки для мобильных

Депутаты Европарламента (ЕП) выступили за то, чтобы все мобильные телефоны в ЕС использовали один и тот же тип зарядных устройств. Об этом говорится в одобренной парламентариями резолюции, посвященной обновлению европейской Директивы о радиооборудовании, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Модернизация Директивы о радиооборудовании - это эффективный способ положить конец конфликту между разными устройствами, - отметила автор доклада немецкий парламентарий Барбара Вайе. - Мне особенно приятно, что мы договорились о внедрении единой зарядной системы. Это послужит интересам потребителей и поможет защитить окружающую среду, положив конец шумихе вокруг "зарядок" и сократив ежегодные объемы электронного мусора на 51 тыс. тонн".

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В результате модернизации европейских правил в области радиооборудования в единой Европе должны вскоре появиться одинаковые по своему принципу работы мобильные телефоны, автомобильные брелоки, модемы. Это сделано прежде всего для того, чтобы избежать конфликтов между устройствами, а также гарантировать их безопасность для здоровья граждан.

В резолюции подчеркивается, что все продаваемое в ЕС радиооборудование должны быть совместимо с одной стандартизированной зарядной системой. Однако последнее слово оставлено за Еврокомиссией (ЕК): именно она должна будет уточнить виды устройств, которые подпадут под новые требования.

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Кроме того, ЕК будет вводить обязательную регистрацию некоторых категорий радиооборудования, из-за этого производителям придется получать соответствующий сертификат перед началом продаж. По словам парламентариев, аналогичный реестр продукции уже существует в США. В результате у властей в ЕС появится возможность дополнительного контроля такого вида продукции.

Обновленная директива еще должна быть одобрена Советом ЕС, впрочем, его неформальное согласие уже получено. После этого у государств-членов Евросоюза будет два года на внедрение новых правил в свои национальные законы, а у компаний - еще один дополнительный год на изменение производственных стандартов.

В 2010 году ЕК выступала с подобным предложением. Не дожидаясь соблюдения формальных процедур ЕС и обновления европейского законодательства, она инициировала унификацию зарядных устройств мобильных телефонов. Тем не менее, инициатива носила добровольный характер, и далеко не все производители пошли на такой шаг.