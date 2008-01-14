Крупнейшая порностудия в мире подает в суд на веб-сайт

Стив Хирш (Steve Hirsch), глава и основатель Vivid Entertainment, крупнейшей порностудии в мире, подал в суд на сайт Pornotube, передает Reuters. Сумма исковых требований не сообщается.

Хиршу не понравилось то, что на сайте все желающие могут загрузить видеоролики. При этом администрация сайта не проверяет, нарушают ли загруженные ролики чьи-либо авторские и смежные права.

По словам Хирша, PornoTube умышленно создала библиотеку пиратских работ, что позволило им получить большую долю интернет-трафика, развить свой бизнес и в процессе деятельности заработать большие средства. Глава Vivid Entertainment также подчеркнул, что продажи DVD из-за интернет-пиратства снижаются. С 2004 года они упали на 50 процентов.

На самом сайте PornoTube уточняется, что правообладатели могут связаться с администрацией и в случае нарушения своих прав потребовать убрать с ресурса соответствующие произведения.

Иск Хирша аналогичен иску медиаконцерна Viacom против сайта YouTube, на котором порнофильмы не размещаются. Viacom в марте 2007 года потребовала от видеопортала, на котором публиковалась видеопродукция компании, миллиард долларов.

Объем мирового рынка порнофильмов оценивается в 12 миллиардов долларов.

Лента.ру