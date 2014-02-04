Северная Корея выпустила операционную систему Red Star Linux 3.0

Северная Корея в понедельник представила новую версию своего Linux-дистрибутива, рекомендованного для повсеместного использования внутри страны, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Cybersecurity.ru.

Операционная система Linux Red Star 3.0 полностью изменила собственный интерфейс и если система Red Star Linux 2.0 была как две капли воды похожа на Windows 7, то третья версия системы выглядит так, будто была нарисована с Mac OS X.

Сами разработчики из корейского компьютерного центра KCC, которые стоят за созданием ОС, ничего не говорят о схожести с Windows 7 или Mac OS X, но заявляют, что третья версия их продукта получила радикально новый интерфейс.

Напомним, что разработки Red Star Linux в Северной Корее ведутся уже около десяти лет, причем вторая версия была выпущена три года назад.

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Первые данные об операционной системе разместил в своем блоге американский преподаватель Скотт Уилсон, который провел семестр в Пхеньянском университете науки и технологий. Данное учебное заведение финансируется на деньги общественных международных организаций, а много лекций здесь читаются иностранцами.

Уилсон пишет, что он купил дистрибутив у одного из дилеров KCC в Пхеньяне и установил продукт на свой компьютер для оценки и тестирования.

Он пишет, что как и прежние версии данной ОС, версия Red Star Linux 3 не имеет выхода в интернет, для большинства пользователей из Северной Кореи доступ в глобальную сеть закрыт в принципе, но ОС может работать с внутренними северокорейскими ресурсами . Также здесь есть возможности по работе с офисными документами. Браузер Mozilla Firefox здесь был собран из исходных кодов и переименован в «Найнара» (Моя Родина). Также здесь есть программы для работы с PDF и эмулятор Windows-WINE. Разумеется, в дистрибутиве нет программ для шифрования данных.