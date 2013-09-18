Apple выпустила операционную систему iOS 7 (фото)
09:42, 18 сентября 2013Наука и IT
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Всемирно известная корпорация Apple выпустила операционную систему iOS 7 для устройств от iPhone 4, iPad 2 и старше, iPad Mini и нового поколения iPod Touch.
iOS 7 запоминает, когда вы пользуетесь определёнными приложениями
У ОС обновленный дизайн и новые функции, в том числе «Центр управления», Today и AirDrop.
"В iOS 7 реализованы отличные новые функции, такие как «Центр управления», AirDrop для iOS и улучшенная многозадачность. Повседневные задачи теперь стали ещё проще и увлекательнее. Хотя многие приложения выглядят непривычно, вы сразу поймёте, как ими пользоваться. Так что с самого первого дня вы легко сможете пользоваться самой совершенной в мире мобильной операционной системой", - отмечается в сообщении компании.
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