Apple не собирается сохранять отпечатки пальцев пользователя iPhone 5S

03:54, 14 сентября 2013
Наука и IT
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Компания Apple подтвердила, что отпечаток пальца пользователя iPhone 5S не будет сохраняться в памяти смартфона, а его персональные данные не могут быть скомпрометированы ни при каких условиях, сообщает издание Cellular News.

iphone / Фото : The Verge

Цифровая копия отпечатка пальца, снимаемая сенсорным датчиком Touch ID на новом смартфоне, не только не сохраняется в памяти смартфона, но даже недоступна сторонним приложениям, в том числе требующим прохождение процесса аутентификации, сообщает Digit.ru.

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Вместо сохранения отсканированной копии, система Apple конвертирует полученную сканером информацию в уникальный параметр цифровой подписи. Восстановление исходного графического изображения отпечатка невозможно даже в том случае, если эти данные удастся извлечь из системы.

Компания Apple 10 сентября представила iPhone 5S со встроенным в кнопку Home сканером отпечатков пальцев Touch ID, по сообщению Digit.ru. Многие СМИ высказали опасения, что в результате Apple имеет возможность собрать базу отпечатков пальцев пользователей, а в дальнейшем эти данные могут «утечь» в сеть. Текущее заявление Apple делает такие опасения безосновательными.

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