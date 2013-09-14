Apple не собирается сохранять отпечатки пальцев пользователя iPhone 5S
Компания Apple подтвердила, что отпечаток пальца пользователя iPhone 5S не будет сохраняться в памяти смартфона, а его персональные данные не могут быть скомпрометированы ни при каких условиях, сообщает издание Cellular News.
Цифровая копия отпечатка пальца, снимаемая сенсорным датчиком Touch ID на новом смартфоне, не только не сохраняется в памяти смартфона, но даже недоступна сторонним приложениям, в том числе требующим прохождение процесса аутентификации, сообщает Digit.ru.
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Вместо сохранения отсканированной копии, система Apple конвертирует полученную сканером информацию в уникальный параметр цифровой подписи. Восстановление исходного графического изображения отпечатка невозможно даже в том случае, если эти данные удастся извлечь из системы.
Компания Apple 10 сентября представила iPhone 5S со встроенным в кнопку Home сканером отпечатков пальцев Touch ID, по сообщению Digit.ru. Многие СМИ высказали опасения, что в результате Apple имеет возможность собрать базу отпечатков пальцев пользователей, а в дальнейшем эти данные могут «утечь» в сеть. Текущее заявление Apple делает такие опасения безосновательными.