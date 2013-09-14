Apple не собирается сохранять отпечатки пальцев пользователя iPhone 5S

Цифровая копия отпечатка пальца, снимаемая сенсорным датчиком Touch ID на новом смартфоне, не только не сохраняется в памяти смартфона, но даже недоступна сторонним приложениям, в том числе требующим прохождение процесса аутентификации, сообщает Digit.ru.

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Вместо сохранения отсканированной копии, система Apple конвертирует полученную сканером информацию в уникальный параметр цифровой подписи. Восстановление исходного графического изображения отпечатка невозможно даже в том случае, если эти данные удастся извлечь из системы.

Компания Apple 10 сентября представила iPhone 5S со встроенным в кнопку Home сканером отпечатков пальцев Touch ID, по сообщению Digit.ru. Многие СМИ высказали опасения, что в результате Apple имеет возможность собрать базу отпечатков пальцев пользователей, а в дальнейшем эти данные могут «утечь» в сеть. Текущее заявление Apple делает такие опасения безосновательными.