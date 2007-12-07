IBM: в суперкомпьютерах световые импульсы заменят провода

Медные провода, по которым ядра суперкомпьютеров обмениваются информацией, в будущем можно будет заменить световыми импульсами, что позволит значительно уменьшить размер суперкомпьютеров и их энергопотребление, увеличив при том быстродействие, сообщает компания IBM в своем пресс-релизе.

Современные суперкомпьютеры потребляют энергию, которой хватило бы на несколько сотен домов, но с использованием новой технологии, считают исследователи, их энергопотребление, возможно, удастся сделать таким же, как у электрической лампочки. По размеру они будут сравнимы с ноутбуками.

Многочисленные вычислительные ядра суперкомпьютеров обмениваются информацией по медным проводам. Исследователи из IBM надеются заменить их световыми импульсами, которые будут передавать ту же информацию. Система без проводов будет требовать гораздо меньше места и потреблять в десять раз меньше энергии, в то время как информация будет передаваться в сто раз быстрее.

Технология использует электрооптический модулятор Маха-Цандера, который преобразует электрический сигнал в световые импульсы. Модулятор, разработанный IBM, значительно меньше всех существовавших ранее подобных устройств.

Лента.ру