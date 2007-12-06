МВД Украины запретило тюнинг автомобилей

Министерство внутренних дел Украины по требованию Генеральной прокуратуры запретило изменение конструкции и переоборудование автомобилей.

МВД отменило Приказ № 1087 от 7 декабря 2001 года, которым был утверждён отраслевой стандарт "Безопасность дорожного движения. Транспортные средства. Общие требования к переоборудованию" и разрешалось изменять конструкцию транспортных средств, сообщает Newsru.uaсо ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Генпрокуратура мотивировала своё требование отменить приказ вероятностью негативного влияния переоборудованных автомобилей на безопасность дорожного движения.

Напомним, что ранее Генпрокуратура проводила проверку законности массового разрешения Центра безопасности дорожного движения Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел на переоборудование автомобилей.