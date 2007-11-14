Пресс-конференция «Коммуникации: управление изменениями» и «Имидж Украины»

16 ноября в 9.00 в Гостинице „Русь” (зал «Венеция») состоится пресс-конференция по случаю открытия второго Международного саммита «Дни PR в Украине 2007» на темы «Коммуникации: управление изменениями» и «Имидж Украины». Саммит проходит под эгидой Международной ассоциации связей с общественностью (IPRA, London) и при поддержке Украинской PR-Лиги. Официальный ресурс www.prdays.com.ua

В пресс-конференции примут участие: Горан Шоберг (Швеция), экс-президент Международной ассоциации PR, автор мировых стандартов PR; Томас Айхелис (Германия), экс-президент Европейской конфедерации PR, специалист по имиджам стран; Тони Михан (Великобритания), член IPRA, признанный лидер среди стратегий PR, Денис Богуш (Украина), руководитель оргкомитета Саммита «Дни PR в Украине 2007», член IPRA.

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