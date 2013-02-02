Twitter советует немедленно сменить пароли

"Атака была работой отнюдь не любителей, и мы не думаем, что это был единичный случай", - написал в своем микроблоге директор по информационной безопасности Twitter Боб Лорд. По его мнению, кибератака на сервис может быть связана с недавними взломами серверов некоторых американских технологических компаний и СМИ.

Руководство Twitter порекомендовало всем пользователям сервиса незамедлительно поменять свои пароли в качестве меры предосторожности, сообщает в ночь на субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителей Twitter.

По теме: New York Times атакуют китайские хакеры

Ранее в пятницу, напоминает РИА Новости, деловое издание Wall Street Journal заявило, что вслед за другими американскими СМИ подверглось атаке китайских хакеров. Накануне другая популярная американская газета New York Times сообщила, что в течение четырех месяцев подвергается хакерским нападениям из Китая, что могло быть вызвано публикацией статьи о "скрытых богатствах"родственников премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Власти Китая уже назвали обвинения New York Times безосновательными. Руководство Twitter предположений об источнике кибератаки на сервера микроблогов не публикует.