New York Times атакуют китайские хакеры после статьи о премьере КНР

"Последние четыре месяца китайские хакеры постоянно атакуют New York Times, проникая в ее компьютерные системы и получая пароли ее журналистов и других сотрудников", - сообщили представители газеты, передает РИА Новости ссылкой на Рейтер.

Как отмечается в сообщении, специалисты, нанятые изданием для защиты своих компьютеров, определили, что нападения осуществляются именно из Китая. Также удалось обнаружить свидетельства того, что хакеры смогли похитить пароли всех сотрудников компании. Эти пароли хакеры использовали для поиска информации о статье про Цзябао. Однако, как отмечается в сообщении, злоумышленникам не удалось получить доступ или скопировать какую-либо информацию об этой статье.

Китайские власти отрицают любые обвинения в том, что они прибегают к помощи хакеров, и заявляют, что сами зачастую становятся жертвами киберпреступников.

В конце октября прошлого года газета New York Times опубликовала статью о том, что родственники китайского премьера Вэнь Цзябао контролируют активы стоимостью более 2,7 миллиарда долларов. Издание отмечает, что семья Вэнь Цзябао значительно разбогатела за время его пребывания на высоком посту.