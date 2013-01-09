«Самый опасный астероид столетия» сегодня приблизится к Земле

Он пролетит на расстоянии 14,5 миллионов километров, говорится в пресс-релизе NASA. Размер небесного тела составляет около трехсот метров, передает ИТАР-ТАСС.

Нынешний полет астероида является своеобразной «репетицией». Уже в 2029 году он подойдет к Земле на опасные 36 тысяч километров – то есть на высоту орбит геостационарных спутников, а в 2036 - и вовсе может столкнуться с нашей планетой.

Существует несколько сценариев столкновения астероида с Землей. Чтобы получить более точные расчеты, к «небесному страннику» планировали направить автоматическую исследовательскую станцию. Но пока за астероидом наблюдают лишь с помощью телескопов.