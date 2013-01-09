«Самый опасный астероид столетия» сегодня приблизится к Земле
09:22, 09 января 2013Наука и IT
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9 января в опасной близости от Земли пройдет астероид «Апофис», названный астрономами «самым опасным астероидом столетия».
Нынешний полет астероида является своеобразной «репетицией»
Он пролетит на расстоянии 14,5 миллионов километров, говорится в пресс-релизе NASA. Размер небесного тела составляет около трехсот метров, передает ИТАР-ТАСС.
Нынешний полет астероида является своеобразной «репетицией». Уже в 2029 году он подойдет к Земле на опасные 36 тысяч километров – то есть на высоту орбит геостационарных спутников, а в 2036 - и вовсе может столкнуться с нашей планетой.
Существует несколько сценариев столкновения астероида с Землей. Чтобы получить более точные расчеты, к «небесному страннику» планировали направить автоматическую исследовательскую станцию. Но пока за астероидом наблюдают лишь с помощью телескопов.
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