КГГА и Microsoft подписали соглашение

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Майкрософт Украина».

По данным начальника ГУОН Киева Оксаны Добровольской, стратегическое партнерство с Microsoft расширит использование современных технологий в образовании - от дошкольного до высшего, включая подготовку учителей. Соглашение подразумевает три приоритета: трансформация образования, содействие инновациям и создание рабочих мест. Это первое подобное соглашение в сфере образования в городе, отметила она.

Согласно сообщению, в частности, единое информационное пространство в образовании планируется построить, используя облачные технологии Microsoft. Если раньше школы использовали разрозненные и часто не безопасные системы, то теперь они смогут применять облачный сервис Office 365 для внедрения новых форматов уроков, безопасного хранения данных и электронного обмена информацией.

Стороны договорились также развивать направления, связанные с обеспечением равного доступа к качественному образованию, а это прежде всего обеспечение учебных учреждений компьютерами и внедрение новых решений для образования. Это в свою очередь подразумевает поддержку Microsoft в повышении уровня IТ-подготовки учителей.

Как отметили в компании, на пути внедрения инноваций в школах обычно стоит отсутствие средств. В то же время использование «облака» позволяет быстро развернуть решение без капитальных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и техническую поддержку. По данным компании, если бы какое-нибудь схожее решение школе пришлось купить «по старинке», включая приобретение серверов, программное обеспечение, оплату услуг IТ-специалистов, только приобретение программного обеспечение и расходы на его установку составили бы для 600 учеников 300-500 тыс грн.