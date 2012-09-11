Хакер атаковал сайт Партии регионов
00:06, 11 сентября 2012Наука и IT
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Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области задержала хакера «Хоттабыча», который атаковал сайты Партии регионов и горсовета.
Как сообщает пресс-группа УСБУ в Полтавской области, 31 августа злоумышленник атаковал сайт облорганизации Партии регионов, а 4 сентября хакер приостановил работу сайта Полтавского горсовета, устроив на них DdoS-атаку.
«Хакер, называвший себя на сайтах "} {OTT @ BY4" задержан сотрудниками СБУ и уже дает показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-группе.
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Видео с тем, как он осуществлял атаку, хакер выложил на YouTube.
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