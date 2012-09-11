Хакер атаковал сайт Партии регионов

00:06, 11 сентября 2012
Наука и IT
2310

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области задержала хакера «Хоттабыча», который атаковал сайты Партии регионов и горсовета.

Как сообщает пресс-группа УСБУ в Полтавской области, 31 августа злоумышленник атаковал сайт облорганизации Партии регионов, а 4 сентября хакер приостановил работу сайта Полтавского горсовета, устроив на них DdoS-атаку.

«Хакер, называвший себя на сайтах "} {OTT @ BY4" задержан сотрудниками СБУ и уже дает показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-группе.

По теме: Кабмин создал управление информационной безопасности, оппозиция боится слежки

Видео с тем, как он осуществлял атаку, хакер выложил на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter