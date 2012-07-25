Кабмин создал управление информационной безопасности, оппозиция боится слежки

По мнению народных депутатов от Партии регионов, оно будет отражать информатаки на органы власти, в оппозиции опасаются, что ведомство может заняться слежкой за журналистами, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Управление развития информационного общества и информационной безопасности пока не имеет утвержденных ни руководителя управления по вопросам информационной безопасности, ни положения о работе подразделения.

Следует отметить, что создание в структуре правительства управления развития информационного общества и информационной безопасности совпало с угрозой возобновления хакерских атак на официальные сайты органов государственной власти.

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко (Партия регионов) полагает, что управление будет отражать информационные атаки на Украину. "Например, то, что перед Евро-2012 об Украине писали британские СМИ, иначе как черной пропагандой назвать нельзя! Это была информационная война за деньги болельщиков, выбиравших между посещением Олимпиады в Лондоне и Евро-2012 в Украине и Польше. Как защищена наша страна от таких информационных нападок? Никак!" — отметила Бондаренко.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець ("Наша Украина—Народная самооборона") отметил, что управление развития информационного общества и информационной безопасности создано в Кабмине впервые. "По логике, эта структура будет заниматься отражением информационных атак на правительство и органы власти как внутри страны, так и извне, но нужно посмотреть на полномочия этого управления! Обеспечение информационной безопасности может сопровождаться слежкой или прослушиванием разговоров журналистов либо неугодных власти людей",— заявил Стець.