Российский космический корабль «Прогресс М-15М» упал в Тихий океан

Российский грузовой космический корабль «Прогресс М-15М» упал в Тихий океан после завершения своей миссии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре управления полетами.

«Сегодня завершилась космическая миссия автоматического грузового корабля «Прогресс М-15М», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с программой, заложенной в бортовой компьютер корабля, в 19.22 по московскому времени был включен на торможение маршевый двигатель «Прогресса». Отработав 167,1 секунды, он сообщил грузовику тормозной импульс величиной 89,3 метра в секунду, после чего «Прогресс М-15М» сошел с орбиты и прекратил свое существование над заданной акваторией южной части Тихого океана.

Миссией ТГК «Прогресс М-15М» была доставка на МКС 2356 кг различных грузов, отработка перспективной системы сближения «Курс-НА» и проведение в автономном полете геофизического эксперимента «Радар-Прогресс».