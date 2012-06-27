Пиратская партия России ждет украинских единомышленников на свой съезд

По словам лидера партии Павла Рассудова, на съезде будет принята партийная программа – "короткая и глумливая, специально для Минюста", сообщает Радио Свобода.

Ожидаются делегаты из 50 регионов России, гости из Белоруссии, Украины и других европейских стран.



Пиратская партия России была создана в 2009 году и является официальным членом-учредителем международной организации Pirate Parties International. Она выступает за свободу распространения информации и реформу законов об охране авторского права в соответствии с интересами авторов и общества.



В 2011 году Минюст отказал Пиратской партии в регистрации, сославшись на то, что пиратство является уголовным преступлением. Теперь Партия предпримет новую попытку зарегистрироваться, надеясь на вступивший в силу закон об упрощении регистрации политических партий.