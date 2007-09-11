Россия испытала вакуумную бомбу, которая должна заменить ядерные боеприпасы

Самая мощная в мире вакуумная бомба, соизмеримая по эффективности с ядерным боеприпасом, испытана в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Первый телеканал местного телевидения.

"Результаты испытаний созданного авиационного боеприпаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом, в то же время, я это особо хочу подчеркнуть, действие этого боеприпаса абсолютно не загрязняет окружающую среду по сравнению с ядерным боеприпасом", - сказал телеканалу замначальника Генерального штаба ВС РФ Александр Рукшин.

Новая вакуумная авиабомба позволит заменить целый ряд созданных ранее ядерных средств поражения малой мощности, отмечает телеканал.

В Минобороны всячески подчеркивают: эта военная разработка не нарушает ни одного международного договора, сообщает Первый канал.

До этого самая мощная в мире вакуумная авиабомба была на вооружении американских ВВС, её испытали в 2003 году.

У российской вакуумной бомбы пока нет официального названия, лишь секретный шифр. Известно, что взрывчатое вещество, использованное в ней, существенно мощнее тротила. Этого, по данным телеканала, удалось достичь благодаря использованию нанотехнологий.

"Это в свою очередь позволило снизить требования к точности, отсюда удешевление - то качество, которое нам необходимо в современных условиях. Мы получили боеприпас относительно дешевый с высокими поражающими свойствами", - говорит Юрий Балыко - начальник управления одного из научно-исследовательских институтов Минобороны РФ.

Российская бомба существенно превосходит американский аналог. Масса взрывчатого вещества меньше, но при этом бомба в четыре раза мощнее. Температура в эпицентре взрыва выше в два раза. А общая площадь поражения выше в 20 раз.

По словам Рукшина, новый боезаряд "обеспечит нам возможность дать реализацию безопасности государства и в то же время противостоять международному терроризму в любой обстановке и в любом регионе".