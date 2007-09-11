Гриценко провел три пуска ”мертвых” ракет
Минобороны продлило ресурс еще на 21 год
Министерство обороны Украины продлило еще на 21 год ресурс противокорабельных ракет «Термит». Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на полигоне Чауда, где состоялись ракетные стрельбы в рамках командно-штабных учений «Артерия-2007».
«Это были не просто учения – это были государственные испытания наших противокорабельных ракет», - в частности, сказал А.ГРИЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, министр отметил, что были осуществлены три пуска – 2 из береговых ракетных комплексов «Рубеж» - один на максимальную дальность, а второй - пуск ракеты с тепловой головкой самонаведения. Третий пуск был сделан с корвета «Придніпров’я» с ракетой с радиолокационной головкой наведения.
А.ГРИЦЕНКО отметил, что эти ракеты лежали «мертвыми» с 2003 года, поскольку ресурс их был исчерпан, а последние боевые пуски осуществлялись в 2001 году.
Он сообщил, что работы по продлению ресурса были проведены под руководством КБ «Луч» КБ «Южное», Государственным научно-исследовательским институтом химической промышленности, заводом имени Артема.
«Мы сегодня убедились, что по параметрам максимальной дальности и по точности поражения ракеты с тепловой и радиолокационной головкой самонаведения боеспособны, и существует возможность принять решение о продлении ресурса еще на 21 год», - сказал А.ГРИЦЕНКО.
Он отметил, что в ходе испытаний были подняты в воздух два самолета Миг-29, и в море находился корвет «Придніпров’я», которые в случае отклонения ракет от курса могли их уничтожить, что обеспечило безопасность проведения учений.
Министр сообщил, что сейчас также проводятся работы по продлению ресурса минного и торпедного вооружения для ВМС, а в прошлом году был продлен ресурс ракет для противовоздушной обороны кораблей.