Норман Фостер построит первый туристический космопорт

Архитектурное бюро Foster + Partners выиграло тендер на строительство главного здания первого в мире туристического космопорта. Сооружение под названием The New Mexico Spaceport Authority Building возведут в штате Нью-Мексико, США. Внешне оно будет напоминать ската.

Расположение здания частично под землей позволит нивелировать экстремальные температуры в Нью-Мексико. Космопорт разделят на несколько зон. Часть из них отведут для туристов, а часть - для астронавтов. Посетители смогут наблюдать за комнатой диспетчеров, однако доступ в нее будет ограничен.

Финансированием проекта займется государственная организация New Mexico Spaceport Authority, созданная специально для развития космического туризма, пишет издание Architectural Record. Бюджет строительства составляет 31 миллион долларов. Возведение планируется начать в 2008 году.

Первые рейсы в космос планируется запустить в 2009 году. Перевозкой туристов займется компания Virgin Galactic. Путешествие продлится два с половиной часа. Корабль White Knight ("Белый рыцарь") поднимется на высоту в 15 тысяч километров. Стоимость билета составит около 200 тысяч долларов. Желающие могут забронировать их уже сейчас.

Архитектурное бюро Foster + Partners известно множеством крупных проектов. Среди них аэропорт в Пекине, метро в испанском городе Бильбао, стадион Уэмбли а также небоскребы Международного торгового центра в Нью-Йорке и башня "Россия" в деловом "Москва-Сити".

Лента.ру