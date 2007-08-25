В России введут электронные наручники для осужденных

C осени 2007 года в России начнется эксперимент по введению электронных наручников для наблюдения за заключенными, сообщает Лента.ру со ссылкой на ректора Московского института права Вячеслава Селиверстова.

Проект осуществляется в сотрудничестве с Евросоюзом. Введение электронного наблюдения станет мерой альтернативной лишению свободы. "Аргументы и факты" уточняют, что браслеты позволят увеличить на полмиллиона число заключенных вне колоний. На реализацию проекта выделено 3 миллиона евро.

Чего опасаются надзиратели перед началом эксперимента - умельцев, способных снять с осужденного электронный браслет.