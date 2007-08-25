В России введут электронные наручники для осужденных
11:00, 25 августа 2007Наука и IT
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Сидишь дома и в тюрьме одновременно
C осени 2007 года в России начнется эксперимент по введению электронных наручников для наблюдения за заключенными, сообщает Лента.ру со ссылкой на ректора Московского института права Вячеслава Селиверстова.
Проект осуществляется в сотрудничестве с Евросоюзом. Введение электронного наблюдения станет мерой альтернативной лишению свободы. "Аргументы и факты" уточняют, что браслеты позволят увеличить на полмиллиона число заключенных вне колоний. На реализацию проекта выделено 3 миллиона евро.
Чего опасаются надзиратели перед началом эксперимента - умельцев, способных снять с осужденного электронный браслет.
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