Гриценко: бандократы хуже пиратов

Лидер партии «Гражданская позиция», председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Запад должен заботиться о защите демократии, а не о борьбе с пиратством в Украине.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на своей странице в фейсбуке.

Комментируя информацию, согласно которой Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) обратился к Торговой палате США с просьбой упразднить экспортные преференции для Украины, лидер «Гражданской позиции» отметил: «Защитить нашу демократию, не позволить превратить одну из наибольших стран Европы в бандитскую автократию да еще и клептократию - это сегодня намного важнее задача, чем противодействие интернет-пиратству в Украине».

Это, по мнению А.ГРИЦЕНКО, в интересах как 46 миллионов украинцев, так и в интересах самих Соединенных Штатов и европейских государств.

«Нужно смотреть не под ноги, а на два шага вперед, - отметил политик. - Должно хватить ума это осознать (посчитать), чтобы не играться с подобными угрозами санкций».

Лидер «Гражданской позиции» посоветовал Брюсселю и Вашингтону думать над другими санкциями, намекая на визовую блокаду и другие действия против украинских высокопоставленных должностных лиц.

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Как сообщал УНИАН, Международный альянс интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance – IIPA) в связи с высоким уровнем интернет-пиратства в Украине обратился к Торговой палате США с просьбой снять с нашей страны преференции беспошлинного ввоза отдельных групп товаров.

Решение Торговой палаты США будет зависеть, в частности, от того, попадет ли Украина в список особого внимания, который будет опубликован в середине февраля этого года.