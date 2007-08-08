Американцы запустили интернет-поисковик ныне живущих на Земле

Американская компания SPOCK Networks запустила тестовую версию интернет-поисковика Spock.com, ориентированного на поиск людей, сообщает Breitbart.

Представители компании заявили, что уже проиндексировали 100 миллионов наиболее известных людей и продолжают добавлять по миллиону записей в день. В планах создателей - внести в базу информацию обо всем населении Земли. Проект Spock.com стартовал в 2006 году, но открылся для посещения только в августе 2007 года. Все сервисы поисковика бесплатны, а будущая прибыль будет формироваться за счет рекламных объявлений на сайте.

База поисковика пополняется не только за счет работы создателей. Зарегистрированные пользователи ресурса также вносятся в базу и могут изменять и дополнять информацию. При регистрации пользователь в обязательном порядке должен предоставить пароль к своему почтовому ящику или профилю в социальной сети, чтобы "движок" Spock.com мог просмотреть список контактов и добавить информацию в базу данных либо разослать приглашения присоединиться (по желанию пользователя).

Представители Spock.com уверяют, что любой пользователь, не желающий, чтобы информация о нем была выставлена на всеобщее обозрение, может связаться с администрацией ресурса для удаления информации и выявления ее источника.

Лента.ру