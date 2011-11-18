Попову понравилось, как японцы справились с бюрократией

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ убежден, что создание электронного правительства даст возможность упростить бюрократические процедуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил после ознакомления с системой электронного управления Киото в рамках официального визита в Японию.

"Для нас опыт Киото по введению электронного документооборота и электронного управления – чрезвычайно интересен. Сейчас Киевская городская государственная администрация работает над разработкой аналогичных программ для столицы. Это очень важно, поскольку их создание позволит упростить бюрократические процедуры и максимально устранить человеческий фактор в процессе принятия решений", – сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 10 ноября утвердил представленную КГГА программу развития электронного управления в Киеве на 2012-2014 годы.

Среди основных задач программы: создание регионального центра электронного управления «Электронная столица» и единого телекоммуникационного пространства Киева. Также планируется осуществить модернизацию технологий государственного управления регионального уровня и создать условия для предоставления административных услуг юридическим и физическим лицам дистанционно, с использованием сети Интернет и других средств.