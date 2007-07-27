BMW показала первые снимки самого длинного Mini (3 фото)

Компания BMW распространила первые официальные фотографии и некоторую информацию о новой модели Mini, которая получила название Clubman и является удлиненной версией обычного Mini. Главное отличие новинки от других машин этой британской марки в том, что автомобиль имеет три боковые двери – одна слева, две справа.

Задняя сделана распашной и состоит из двух вертикальных секций.

Mini Clubman станет комплектоваться 1,6-литровой бензиновой "четверкой" мощностью 120 лошадиных сил, а также 175-сильной турбированной версией этого же двигателя, который будет устанавливаться на Clubman S. Кроме того, автомобиль получит и 1,6-литровый турбодизель мощностью 110 лошадиных сил (240 Нм). Все моторы будут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным "автоматом". Динамические характеристики таких Mini пока не сообщаются.

Премьера Mini Clubman состоится осенью текущего года на моторшоу во Франкфурте. Ожидается, что цены на эту машину будут объявлены только в следующем году. В продажу новинка поступит также в 2008 году.

Автолента.ру