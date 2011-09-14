Социальные сети способны подорвать власть в постсоветских странах

Организация договора о коллективной безопасности намерена заняться мониторингом социальных сетей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на анонимный источник в ОДКБ.

Целью мониторинга, согласно информации издания, станет "контроль за правопорядком" и предотвращение "массовых беспорядков по сценарию Туниса и Египта". В указанных странах, как известно, недавно произошли мятежи, в организации которых использовались в том числе и социальные сети. "В современных условиях существует инфраструктура, которая позволяет дестабилизировать ситуацию в любой, даже благополучной стране. Для подобной цели могут быть использованы мобильная связь, социальные сети, при необходимости привлечены неправительственные организации", - объясняет источник.

Внимание ОДКБ к социальным сетям источник газеты связал также с действиями Госдепартамента США, выделяющего значительные средства на разработку технологий, позволяющих обойти интернет-цензуру в странах с авторитарным режимом.

Как именно в ОДКБ намерены "контролировать правопорядок", неясно. Источник утверждает, что о введении цензуры и борьбе с инакомыслием речь не идет.

Недавно, напоминает Лента.ру, в прессе появилась информация о реформировании ОДКБ и расширении сферы ее деятельности. Президент Беларуси (одной из стран-членов блока) Александр ЛУКАШЕНКО заявил, в частности, что обсуждается возможность использования коллективных сил ОДКБ для предотвращения государственных переворотов. В свою очередь, Институт современного развития (экспертная организация, попечительский совет которой возглавляет Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ), предложил превратить ОДКБ в миротворческую силу в Центральной Азии.

Позднее генеральный секретарь блока Николай БОРДЮЖА заявил, что вмешиваться во внутренние дела стран-участниц ОДКБ не будет. Однако, как сообщал ИТАР-ТАСС, он оговорился, что возможно введение в ту или иную страну миротворческих сил по просьбе ее руководства.

Справка УНИАН. ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан.

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ пригласил Украину к участию в ОДКБ во время своего визита в Киев 17-18 мая 2010 года.

28 мая 2010 года министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО заявил, что считает невозможным вступление Украины в Организацию договора о коллективной безопасности.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что ОДКБ не ожидает присоединения Украины к организации. "Их (приглашений) нет и не может быть, потому что у нас достаточно четкая внеблоковая позиция", - сказал министр.