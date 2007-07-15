Автопарк Киеврады уменьшат почти на полсотни машин

Автопарк Киевского городского совета будет уменьшен почти на полсотни машин.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании сессии Киевсовета 12 июля было принято решение дать разрешение КП «Автотранспортное предприятие Киевского городского совета» на списание трех машин - один РАФ-2203 1991 г. выпуска и двух ГАЗ-31029 1998 и в 1999 г. выпуска, при условии использования их пригодных запасных частей для ремонта других автотранспортных средств предприятия.

Также депутаты разрешили продать на конкурентных принципах 43 машины автопарка, в частности, 16 машин Opel Omega 1996-1998 гг. выпуска, два Buick Park Avenue 1991 г. выпуска, 21 ГАЗ-3110 1999-2002 гг. выпуска и четыре ВАЗ-21061 1999 г. выпуска.

Порядок продажи имущества КП «Автотранспортное предприятие Киевского городского совета» будет определено Главным управлением коммунальной собственности Киева.

Целью принятия решения является улучшение финансового состояния КП «Автотранспортное предприятие Киевского городского совета» и повышение эффективности использования основных средств. Как отмечается в документе, средства, полученные от продажи основных средств, останутся в предприятия для выполнения утвержденного финансового плана.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что считает необходимым реорганизовать служебный автопарк городской администрации.