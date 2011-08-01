Microsoft заплатит 70 миллионов долларов за плагиат

Суд поставил точку в затянувшемся патентном разбирательстве между корпорацией Microsoft и французской телекоммуникационной компанией Alcatel-Lucent. Об этом со ссылкой на "Компьюленту" сообщает zn,ua.

Microsoft обвинялась в незаконном использовании защищенных авторскими правами технологий, связанных с декодированием видео, работой с календарями и распознаванием рукописного текста, введённого через сенсорный дисплей планшетных компьютеров.

В конце прошлой недели окружной суд Калифорнии определил окончательный размер штрафа: он составил 70 миллионов долларов. Юристы пришли к выводу, что изначально при расчёте компенсации были допущены ошибки.

Компьюлента