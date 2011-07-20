Американское ядерное топливо с мая лежит на Южно-Украинской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования отложила принятие решения по вопросу о возможности расширения опытно-промышленной эксплуатации ядерного топлива производства транснациональной компании Westinghouse (США) на украинских АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании коллегии регулятора во вторник.

Вопрос отложен в связи с разногласиями между членами коллегии инспекции и НАЭК «Энергоатом» относительно формулировки проекта редакции постановительной части решения.

В ходе заседания коллегии президент "Энергоатома" Юрий НЕДАШКОВСКИЙ выразил удивление позицией ГИЯР в связи с промедлением при принятии решения по этому вопросу. При этом он отметил, что НАЭК ранее направил в адрес регулятора всю необходимую документацию для принятия позитивного решения по возможности загрузки во 2-й энергоблок Южно-Украинской АЭС и 5-й энергоблок Запорожской АЭС сборок ТВС-W.

Между тем, председатель инспекции Елена МЫКОЛАЙЧУК поручила подготовить до 21 июля окончательные предложения эксплуатирующей организации и членов коллегии по вопросу возможности загрузки американского топлива в указанные блоки.

Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Михаил ГАШЕВ спрогнозировал, что голосование коллегии по этому вопросу может состояться до конца следующей недели. При этом он отметил, что в случае принятия негативного для НАЭК решения по опытному топливу, сроки ремонта энергоблока №2 ЮУАЭС могут затянуться, поскольку эксплуатирующая организация должна будет документально согласовывать загрузку 42 заменяющих сборок производства ТВЭЛ.

Как сообщал УНИАН, в мае Westinghouse поставил на ЮУАЭС 42 сборки для загрузки во 2-й энергоблок станции. В данное время топливо находится на площадке станции, а сам блок выведен в планово-предупредительный ремонт (прогноз по окончанию - 7 сентября т.г.)

В настоящее время в 3-м энергоблоке ЮУАЭС эксплуатируется 84 ТВС-W в рамках второго этапа квалификации ядерного топлива Westinghouse на украинских АЭС.

С 2011 года Westinghouse начала коммерческие поставки ядерного топлива в Украину в рамках соответствующего коммерческого контракта с НАЭК, подписанного в марте 2008 года.