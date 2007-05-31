102-й бензин стоит пять долларов за литр

В Великобритании начались продажи топлива стоимостью около 2,5 фунтов стерлингов за литр (около пяти долларов). Бензин, который продается на заправочных станциях нефтяной компании BP, имеет октановое число 102 и разрабатывался специально для суперкаров. Об этом сообщает английское издание Dailymail.

BP Ultimate 102 изначально создавался для болидов "Формулы-1", но затем был адаптирован для использования на дорожных автомобилях. Однако по-прежнему соответствует требованиям, предъявляемым к бензину в королевских гонках и в чемпионате мира по ралли (WRC).

По заявлению представителей ВР, после заправки таким топливом мощность двигателя увеличится на 100 лошадиных сил, что подтверждено испытаниями. Однако такой результат может быть достигнут только на высокофорсированных моторах суперкаров, например, Ferrari или Porsche.

Цена на новое топливо, названного "икрой среди всего остального бензина", обусловлена тем, что оно имеет наивысшее октановое число, производится "вручную" в небольших партиях, а также соответствует всем современным экологическим требованиям.

Автолента.ру