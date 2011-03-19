Самые посещаемые веб-ресурсы в Украине (список)

Список 25 наиболее посещаемых интернет-ресурсов (доменов) в Украине в феврале 2011 года, как и в январе, возглавил Google.

Об этом УНИАН сообщили в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, рейтинг наиболее посещаемых ресурсов составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории за февраль (среднедневной доли) Google составило 62,67% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: vkontakte (среднедневная доля – 58,35%), mail.ru (47,4%), yandex (37,34%), odnoklassniki (28,4%), facebook.com (25,43%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

Лидирует Google и в рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за февраль). На долю этого ресурса пришлось 88,38% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (84,99%), далее следуют: vkontakte (84,81%), yandex (75,85%), youtube.com (69,54%), facebook.com (66,75%) и wikipedia.org (66%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

В исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua – в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru – в Vkontakte.