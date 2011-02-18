Основатель Twitter: мы не стоим 10 млрд долларов

01:09, 18 февраля 2011
Наука и IT
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Сеть не продается

В интервью американскому изданию Huffington Post один из создателей сети микроблогов Twitter Биз Стоун заявил, что "Twitter не продается".

Ранее в СМИ появилась информация о том, будто руководство сайта ведет переговоры с крупными игроками интернет-рынка о возможной продаже, замечает Би-би-си.

Называлась также и ориентировочная стоимость - до десяти млрд долларов.

"Мы не стоим десять млрд долларов", – сказал Стоун.

 

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