Основатель Twitter: мы не стоим 10 млрд долларов
01:09, 18 февраля 2011Наука и IT
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Сеть не продается
В интервью американскому изданию Huffington Post один из создателей сети микроблогов Twitter Биз Стоун заявил, что "Twitter не продается".
Ранее в СМИ появилась информация о том, будто руководство сайта ведет переговоры с крупными игроками интернет-рынка о возможной продаже, замечает Би-би-си.
Называлась также и ориентировочная стоимость - до десяти млрд долларов.
"Мы не стоим десять млрд долларов", – сказал Стоун.
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