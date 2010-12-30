Госдума получила соглашение с Украиной об охране космических технологий

Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму России межправительственное соглашение с Украиной о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Информация о документе размещена на официальном сайте Госдумы.

Соглашение было подписано в Москве 11 июня 2009 года. Его целью является создание необходимых правовых и организационных условий для дальнейшего развития кооперационных связей между российскими и украинскими организациями ракетно-космической промышленности в соответствии с требованиями обеспечения правовой и физической защиты подлежащих вывозу (экспорту) контролируемых изделий и охраны относящихся к ним технологий на территории второго государства.

Соглашением предусматривается, что правительство государства импортирующей стороны будет официально подтверждать обязательства своего конечного пользователя, не допускать каких-либо несанкционированных экспортером действий в отношении охраняемых изделий и технологий. В соответствии с соглашением будет обеспечено постоянное сопровождение вывезенных изделий на территории второго государства персоналом от экспортирующей стороны и безусловный возврат охраняемых изделий в случае отзыва экспортной лицензии. Предусмотрен механизм по недопущению необоснованного вмешательства различных госслужб на территории государства импортирующей стороны в порядок обращения с ввезенными охраняемыми изделиями и технологиями.