Украина перейдет на электронное управление в три этапа

Кабинет министров одобрил Концепцию развития электронного управления в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 13 декабря.

Согласно документу, Государственному агентству по вопросам науки, инноваций и информации вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти поручено разработать и представить в месячный срок в Кабмин план мероприятий по реализации Концепции.

Реализация Концепции предусмотрена на период до 2015 года и состоит из трех основных этапов.

На первом этапе (2011-2012 годы) предусматривается разработка необходимой нормативно-правовой и нормативно-технической базы, в частности относительно предоставления административных услуг в электронной форме, а также единых стандартов, протоколов и регламентов взаимодействия субъектов электронного управления, их гармонизация с международными стандартами; создание единой общегосударственной системы электронного документооборота и Национального реестра электронных информационных ресурсов и веб-сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления на всех уровнях; обеспечение предоставления органами государственной власти и органами местного самоуправления услуг в электронной форме гражданам и субъектам ведения хозяйства с использованием интернета.

На втором этапе (2013-2014 годы) планируется: обеспечить организацию предоставления услуг в электронной форме во всех сферах общественной жизни; создание благоприятных условий для привлечения общественных организаций к управлению государственными делами; освоение технологий интерактивного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с гражданами и субъектами ведения хозяйства; внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления типовых организационно-технологических решений в сфере электронного управления; обеспечение передачи электронных документов в государственные архивы, музеи, библиотеки, их долгосрочное хранение, поддержка в актуализированном состоянии и предоставление доступа к ним.

На третьем этапе (2014-2015 годы) предусматривается создать: объединенные веб-порталы органов исполнительной власти, предназначенные для проведения соответствующих трансакций; единую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру органов государственной власти и органов местного самоуправления; специальные центры (пункты) предоставления услуг, центры обслуживания населения (колл-центры), веб-порталы предоставления услуг; единый веб-портал электронного управления как единственное место доступа ко всем видам электронных услуг для граждан и субъектов ведения хозяйства с учетом потребностей граждан и функциональных аспектов; национальный депозитарий электронных информационных ресурсов.

Финансирование мероприятий по реализации Концепции будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и других источников.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования, проведенного еженедельником «Зеркало недели», на протяжении 10 лет в Украине было неэффективно и по коррупционным схемам израсходовано 4-5 млрд. грн. бюджетных средств, выделенных на внедрение информационно-коммуникативных систем и системы электронного документооборота в органах государственной власти.