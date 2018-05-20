Альтернативная энергетика как драйвер роста для Украины

Альтернативная энергетика способна стать не меньшим драйвером роста для Украины, чем сельское хозяйство или металлургия... В минувшем году альтернативная энергетика стала одним из наиболее быстро развивающихся направлений в мировой экономике. 60% от новых установленных мощностей в Европе и 50% - в США пришлись на долю возобновляемых источников энергии. Инвестиции в отрасль в мире составили $162 млрд., а количество занятого населения в секторе «чистой» энергии - 3 млн. человек. По итогам 2010 года и эти рекордные показатели вполне могут поблекнуть: в некоторых странах прогнозируемый рост ожидается на уровне 40-50% как в объемах инвестиций, так и в количестве установленных мощностей. Украина, несмотря на свой огромный потенциал, не готова похвастаться такими перспективами.

Государство в помощь

Основной причиной стремительного роста сектора альтернативной энергетики специалисты называют государственную поддержку. Большинство стран понимает важность этого вопроса. По данным аналитиков Международного энергетического агентства, озвученным в исследовании World Energy Outlook 2010, до 2035 года инвестиции в альтернативную энергетику составят около $5,7 трлн. В мировом энергобалансе возобновляемые источники уже занимают долю в 5% и этот рост ускоряется. Эксперты ВЭА отмечают, что чем дороже будут становиться традиционные энергоресурсы, тем больше значения для развития «чистой» энергетики будет иметь государственная поддержка. От нее зависит не столько сам факт использования возобновляемого потенциала, сколько скорость перехода мира на новый уровень развития. «Мы оцениваем вложения правительств в развитие альтернативной энергетики в 2009 году в $57 млрд. Из которых $37 млрд. – это производство электроэнергии и $20 млрд. – поддержка биотоплива. К 2035 году общий объем ежегодной господдержки «чистой» энергии вырастет до $205 млрд. и достигнет 0,17% глобального ВВП», - сказано в отчете.

Для Украины энергопроизводство именно из возобновляемых источников могло бы стать искомой точкой роста и драйвером ВВП. Во-первых, новые технологии всегда дают повышенный уровень добавленной стоимости. Во-вторых, «зеленый» тариф, который действует до 2030 года, является привлекательным стимулом для инвестиций, в том числе и иностранных. В-третьих, правильно спозиционированная и политически поддержанная идея энергетической независимости от России могла бы подстегнуть переход на альтернативные источники энергоресурсов целых регионов. Впрочем, если даже Европа, которая развивает возобновляемый сектор десятилетиями, не может обойтись без государственного субсидирования для этой отрасли, Украине даже не стоит думать о возможности быстрого роста в этом секторе без эффективных правительственных инвестиций. «Мы понимаем, что даже если фактическое дотирование производителей энергии из возобновляемых источников закончится, заслуга государства будет в том, что оно дает бизнесу возможность встать на ноги», - говорит один из соавторов «зеленого» тарифа, народный депутат Олег Зарубинский.

Есть с кого брать пример Есть несколько возможных способов стимулирования развития альтернативной энергетики. Первый и самый простой – пропаганда и просвещение ради сохранения экологии и энергетической безопасности. Производителям топлива из возобновляемых источников гораздо сложнее достучаться индивидуально к каждому потребителю, чем государству. Вряд ли население Швеции, Бразилии или Германии самостоятельно переходило бы на потребление биодизеля для своих автомобилей, а швейцарцы прослыли бы столь тщательными сортировщиками мусора, если бы не общегосударственные информационные кампании по продвижению «зеленого» образа мышления. В Украине это направление выглядит достаточно разрознено: несмотря на принимаемые программы энергоэффективности, цельной идеологии по продвижению альтернативной энергетики так и не выработано. Более того, неоднозначно воспринимается и политика сокращения потребления традиционных энергоресурсов. «С одной стороны, из госбюджета 50 млрд. грн. до 2015 года планируется потратить на программу энергоэффективности, с другой – «Нафтогаз» наращивает объемы закупаемого в России газа, а Минтопэнерго интенсивно газифицирует села в тех регионах, которые уже вполне могли бы обходиться твердым альтернативным топливом. Инвесторы не воспринимают такую политику как последовательную», - говорит глава Украинской ассоциации производителей твердого альтернативного топлива Иван Надеин.

Опыт европейских государств показывает: больше половины страны можно перевести на возобновляемые источники энергии. Несмотря на наличие «под боком» богатой газом Норвегии, Швеция перевела на «чистые» ресурсы 51% экономики. Дания из одного только ветра производит 25% всего тока. Китай ставит задачи довести долю «альтернативных» энергоносителей в общем энергобалансе до 15% к 2020 году. Всего только начав использовать «подножные» ресурсы, Украина реально может достичь показателя в 5-7%. Если же собрать всю волю в кулак, внедрить все возможные стимулы и задействовать все механизмы, вполне можно достичь доли производства энергии из возобновляемых источников (с учетом сегодняшних крупных ГЭС) в 30% уже через каких-то 20 лет.

Второй механизм, который уже помогает двигаться в этом направлении – «зеленые» тарифы. Этот инструмент предполагает, что государство по повышенным ценам (например, для ветра и солнца – в 3-4 раза) выкупает всю энергию, произведенную «вчистую». Ежегодно тариф снижается для новых игроков (в Германии, например, на 9%), однако в целом держится на уровне достаточном для быстрого становления бизнеса на ноги. В Украине это пока единственный эффективный инструмент для привлечения инвесторов. Более 50 компаний, которые его уже получили, заявляют о прозрачности и сравнительной простоте процедуры. «При разработке документа мы изучали европейский опыт, и по большому счету, используем похожие коэффициенты и похожую классификацию видов «чистой» энергии. Первоочередная цель была – создание мощностей, которые бы серьезно повлияли на энергобаланс. И эта задача, в принципе, выполнена», - говорит председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады, другой соавтор закона о «зеленом» тарифе Николай Мартыненко.

Плата за будущее

Третья возможность господдержки – субсидии и льготы для тех, кто производит, а также ввозит оборудование для производства «чистой» энергии. Это могут быть как освобождение от таможенных пошлин, так и льготные кредиты. В ряде стран Европы, например, в Германии, действует механизм свободного лицензирования. То есть все мелкие (бытовые) производители энергии, например, совладельцы многоквартирного жилого дома, могут установить на крыше солнечную батарею и не проходить сложную процедуру подключения к сетям.

Более того, в Испании, есть даже механизм «солнечных обязательств», когда новое или реконструируемое здание оборудуется солнечной батареей в обязательном порядке. Дом сам потребляет произведенный ток, а жители просто получают из бюджета разницу между обычным и зеленым тарифом. Польский опыт показывает, что правительство ради стимулирования перехода на альтернативные источники согласно компенсировать не только ставку по кредиту, но и стоимость самого оборудования. Например, рядовым полякам компенсируется 30% стоимости устанавливаемых дома котлов на биологически чистом топливе.

Лидером же в этом плане является Китай, поставивший значительные ресурсы на развитие солнечной энергетики. С конца 2008 года гелионагреватели вошли в список электроприборов, на которые сельское население получает государственные субсидии. В марте 2009 года китайское правительство приступило к реализации программы «Установка гелиоколлекторов на крышах зданий». В июле 2010 – ввело субсидии, составляющие 50% от общей суммы инвестиций в крупные солнечные энергообъекты. Т.е. компенсируют инвестору половину затрат на строительство электростанции. Благодаря этой программе в ближайшие 2-3 года китайцы планируют построить целый ряд станций единичной мощностью в 500 МВт (половина мощности стандартного для Украины блока АЭС).

Примером одного из самых масштабных проектов с государственной поддержкой можно также назвать предприятие по производству электромобилей, которое откроет Renault-Nissan в Израиле, где в рамках проекта Better Place уже создана целая инфраструктура для работы такого транспорта.

В Украине субсидирование и льготы пока хромают. Единственным действенным механизмом является временное освобождение от налога на прибыль производителей возобновляемой энергии. Льготы по импорту оборудования для производства чистой энергии идут «туго». О компенсациях, льготных программах кредитования пока вовсе не идет речь – здесь бы хоть какое-то финансирование от комбанков или международных организаций получить. Сложная система согласований не позволяет активно подключаться к сетям индивидуальным потребителям, например, желающим использовать дома солнечные накопители.

Четвертая возможность государственного участия – создание и поддержка инфраструктуры, а также разработка проектов для использования потенциала альтернативной энергетики. В Украине это вроде бы уже начинает осуществляться в рамках Национальных проектов. Кроме того, действуют программы по реконструкции сетей, однако их недостаточно для того, чтобы принять в полном объеме то количество энергии, которое способны сгенерировать альтернативные станции. По разным оценкам, речь идет о том, что только за счет ветра и солнца можно довести процент «чистого» тока в электробалансе до 20%.

К слову, к созданию инфраструктуры можно отнести и вложения в научные исследования, связанные с «альтернативным» потенциалом. Ведь, как и в любой инновационной отрасли выигрывает здесь тот, кто удешевляет и совершенствует технологию. Мировым лидером в этом направлении являются США. Одним из последних достижений Вашингтона является вновь созданное Агентство передовых исследовательских проектов в области энергетики (ARPA-E) и подчиняющаяся ему система из 46 научных центров. В 2010 году США выделили $2 млрд. бюджетных средств на софинансирование строительства солнечных электростанций. Такое внимание государства, естественно, становится катализатором для частных инвестиций. Только за октябрь-ноябрь 2010 американские власти одобрили 7 проектов по строительству крупных солнечных станций. Уже в конце года в Калифорнии начнется строительство крупнейшей в мире такой станции мощностью в 1 ГВт стоимостью $6 млрд. По словам министра внутренних дел США Кена Салазара, каскад солнечных коллекторов уже в 2012 году сможет обеспечить светом и теплом более 2 млн. домохозяйств.

А Объединенные Арабские Эмираты финансируют проект Масдар-сити стоимостью $22 млрд. – город на 40 тыс. жителей, полностью построенный из экологически чистых материалов и применяющий исключительно альтернативные источники энергии. Здесь не будет автомобилей – только велосипедные дорожки и электромобили. Будет максимально снижен расход воды, а все бытовые отходы будут перерабатываться. Созданный как лаборатория для мировых компаний по разработке альтернативных технологий получения энергии, Масдар-сити станет демонстрацией возможности существовать вовсе без ископаемых источников.

Комбинация всех этих стимулов и механизмов могла бы привести к ощутимым результатам и Украину. Но пока государство ограничивается декларациями, мы вынуждены расходовать на импортный газ те ресурсы, которые должны были бы пойти на инновации и обновление страны.

Иван Зелениев