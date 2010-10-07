Украина заняла 3-е место на Чемпионате мира по компьютерным играм

На завершившемся в Лос-Аджелесе X Чемпионате мира по компьютерным играм World Cyber Games (WCG) Украина заняла третье место, завоевав одну золотую медаль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всемирного партнера WCG - компании Samsung Electronics.

По итогам состязаний наибольшее количество медалей досталось геймерам из Южной Кореи - 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Команды Бразилии, Великобритании и Германии разделили второе место, завоевав по 1 золотой и 1 серебряной медали. Третьими в общем зачете стали Украина, Австралия, Швеция и США, каждая из которых завоевала по 1 золотой медали.

Юбилейный Гранд-финал WCG подтвердил свою репутацию одного из самых масштабных и зрелищных событий в мире киберспорта. 32 тыс. зрителей посетили игры в Convention Center, а десятки миллионов наблюдали за турниром в прямом эфире посредством веб-трансляций на сайтах live.wcg.com и www.ign.com. Кроме того, в восьми странах, среди которых Россия, Германия и Китай, Гранд-финал транслировался по телевидению. Турнир посетило также 400 представителей СМИ. Они наблюдали за соревнованием 450 игроков из 58 стран мира, которые сражались за призовой фонд в размере 250 тыс. долл. и другие награды.

Справка УНИАН. World Cyber Games — самый популярный и престижный в мире Чемпионат по компьютерным играм и культурный фестиваль, призванный продвигать идею гармоничного сосуществования людей всего мира. Первый турнир WCG состоялся в 2001 году.