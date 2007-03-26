Eurocom создаст сверхмощный 5-килограммовый ноутбук

Компания Eurocom анонсировала ноутбук с 600 гигабайтами дискового пространства, сообщается на сайте TG Daily. По заверениям создателей, D900C Phantom станет самым мощным игровым ноутбуком и полноценной заменой домашнему компьютеру. Ноутбук работает на процессоре Intel Core 2 Extreme, оснащен четырьмя гигабайтами оперативной памяти и адаптерами беспроводной связи Bluetooth и WiFi 802.11a/b/g.

Для любителей компьютерных игр будет выпущена модель ноутбука с двумя графическими адаптерами Nvidia GeForce Go 7950 GTX в SLI-режиме. Дизайнерам предлагается модель с Nvidia Quadro FX 2500M. Также в ноутбук встроен HDTV-тюнер для приема сигнала высокого качества, а дисковая система новинки может быть объединена в raid-массив.

Ноутбук весит почти 5,5 килограммов при габаритах 40,1 х 30,2 х 5,5 сантиметра. Срок работы от батареи D900C Phantom не превышает одного часа. Стоимость новинки пока не объявлена.

Лента.ру