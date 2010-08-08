НАСА приостанавливает отправку сотрудников в Москву

Американское космическое агентство НАСА решило приостановить отправку своих сотрудников в Москву для участия в работе по программе МКС из-за ухудшающихся погодных условий; однако это решение не относится к поездкам, жизненно важным для поддержания работы в космосе, сообщил РИА Новости заместитель директора пилотируемых программ НАСА в России (HSFP-R) Марк Боумен (Mark Bowman).

"Мы решили, что лучше нашим коллегам оставаться в Хьюстоне, пока погода в Москве не изменится, кроме случаев оперативной необходимости", - сказал Боумен.

По его словам, экологическая обстановка в российской столице становится все более опасной для здоровья из-за рекордно высоких температур, плотного смога от горящих торфяных болот и лесов в сочетании с ростом концентрации угарного газа в воздухе.

Боумен отметил, что системы фильтрации воздуха в немногих зданиях с кондиционерами, которые до сих пор были относительно свободны от дыма, теперь не справляются с нагрузкой.