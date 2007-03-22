УАЗ вернулся к производству ”классики” (фото)

Ульяновский автозавод начал производство утилитарных внедорожников Hunter Classic. Эта модель предназначена для эксплуатации в наиболее жестких дорожный и климатических условиях, говорится в пресс-релизе компании.

В отличие от обычного внедорожника Hunter, на версии Classic установлены металлические бампера, а место распашной задней двери занял откидной борт. Кроме того, автомобиль лишился внешнего пластикового обвеса, а сзади появилась буксировочная проушина.

Hunter Classic комплектуется четырехступенчатой коробкой передач и 99-сильным мотором УМЗ-4213 объемом 2,89 литра. Это восьмиклапанный силовой агрегат, оснащенный впрыском топлива и удовлетворяющий нормам токсичности "Евро-2", который работает на бензине А-92. Для сравнения, обычный Hunter оснащается пятиступенчатой трансмиссией и 2,7-литровым 128-сильным шестнадцатиклапанным двигателем ЗМЗ 409.

Стоимость Hunter Classic составляет 278 тысяч рублей.

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