Цюрих обеспечил Винницу трамваями до 2037 года

Муниципалитет Цюриха (Швейцария) подарил Винницкому трамвайно-троллейбусному управлению 14 двухвагонных трамваев, которые 30 лет были в употреблении.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

По его словам, трамваи, которые получила Винница, в Цюрихе прошли капитальный ремонт.

«На протяжении месяца трамваи будут дооснащены по условиям эксплуатации в Виннице и в конце апреля-начала мая выйдут на маршруты», - сказал В.ГРОЙСМАН. Городской председатель также отметил, что кроме трамваев муниципалитет Цюриха передал Виннице запасные части к трамваям на общую сумму свыше 10 млн. грн.

«На протяжении сентября-октября Цюрих еще передаст Винницу 13 двухвагонных трамваев», - сообщил В.ГРОЙСМАН.

Он выразил надежду, что для винничан «трамваи прослужат не меньше, чем прослужили в Швейцарии – 30 лет».