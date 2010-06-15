НАТО проводит в Таллине конференцию по киберзащите

Международная конференция по кибербезопасности "Киберконфликт 2010" пройдет в Таллине с 15 по 18 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Таллинского центра киберзащиты НАТО.

В ходе работы конференции, в которой примут участие представители 39 государств, специалисты в области инфотехнологий поделятся опытом в разработке мер противодействия кибератакам.

Подтвердил свое участие в конференции председатель Совета по киберобороне НАТО (NATO Cyber Defence Management Board) Питер Флори (Peter Flory). Ожидается, что в Таллин приедет бывший советник по кибербезопасности президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы Мелисса Хатэвей (Melissa Hathaway).

В 2008 году Североатлантический совет НАТО утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации.

Ранее в Брюсселе был подписан меморандум о создании в Таллине международного Центра кибернетической защиты НАТО. Документ скрепили подписями начальники главных (генеральных) штабов стран-членов НАТО, участвующих в реализации проекта, - Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии, Германии, Италии и Испании. США оказали материальную поддержку Центру и направили в Таллин опытных экспертов.