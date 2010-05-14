Ученые США создали наноробота размером с молекулу

Американские специалисты по нанотехнологиям создали и запрограммировали робота величиной с одну-единственную молекулу, способного самостоятельно передвигаться в двухмерном пространстве. Национальный научный фонд /ННФ/ США, частично финансировавший эту работу, полагает, что со временем она может приобрести важное прикладное значение, в частности, в медицине.

По сообщению ННФ, исследователи во главе с Миланом Стояновичем из Колумбийского университета работали с так называемыми "ДНК-бродилками", т. е. цепочками перепрограммированной ДНК с "ножками", позволяющими им двигаться. Группе удалось показать, что эти "паучки" величиной всего примерно 4 нанометра в диаметре, в состоянии автономно перемещаться в специально созданном двухмерном пространстве и выполнять простейшие функции, присущие роботам: начинать движение, поворачивать, останавливаться.

ИТАР-ТАСС