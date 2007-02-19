Cамый дорогой в мире цифровой аудиоплеер работает как самый дешёвый

Российская компания Gresso, в свое время приковавшая к себе внимание СМИ выпуском эксклюзивных мобильников, анонсировала выпуск уникальных цифровых плееров Symphonia, стоимость которых составит от 4 до 6,5 тысяч долларов, сообщается на сайте Gizmag.

Столь высокой стоимостью плееры от Gresso обязаны, в первую очередь, материалам, из которых будет выполнен их корпус: "необычайно красивое и редкое" африканское черное дерево и золото. Технические же характеристики "Симфонии" при его стоимости более чем скромные - объем памяти составляет всего 1 гигабайт, имеется встроенный FM-тюнер, поддерживаются форматы MP3, WMA, OGG и ASF.

Помимо материалов и цены, плеер отличается "инновационной клавиатурой", покрытой специальным покрытием, которое делает ее "твердой, как алмаз", уверяют разработчики. Габариты плеера составят 39x39x10,5 миллиметра.

Эксклюзивные плееры поступят в продажу во втором квартале 2007 года. Отметим, что средняя стоимость обычного цифрового плеера с такими же техническими характеристиками составляет менее 100 долларов, что в 40 раз меньше, чем цена самой дешевой "Симфонии".

Лента.ру