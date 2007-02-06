В Украине за год раскрываются около 500 компьютерных преступлений

В Украине ежегодно раскрывается около 500 преступлений в сфере использования компьютерных технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Сергей ЛЕБИДЬ сегодня в Киеве в ходе работы конференции по вопросам международного сотрудничества в рамках положений конвенции Совета Европы о киберпреступности.

По его словам, с начала работы Департамента МВД Украины с 2002 года правоохранители в целом раскрыли 2 тыс. 535 преступлений, совершенных в сфере компьютерных технологий. На сегодняшний день работниками МВД Украины завершено расследование по 1 тыс. 663 уголовным делам, которые переданы в суды. В прошлом году, как отметил С.ЛЕБИДЬ, таких преступлений было раскрыто 583, из которых 415 направлены в украинские суды.

Со своей стороны начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий МВД Украины Виталий БУТУСОВ уточнил, что в 2006 году наиболее распространенными преступлениями были мошенничество с использованием компьютерной техники, несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, несанкционированное вмешательство в работу компьютерных и телекоммуникационных систем, подделки банковских платежных карточек, а также мошенничество со стороны операторов связи и абонентов телекоммуникационных компаний.

*** Организаторами конференции по вопросам международного сотрудничества в рамках положений Конвенции Совета Европы о киберпреступности в Киеве выступили Министерство юстиции Украины, Генеральная прокуратура Украины, Европейская Комиссия, Совет Европы. В работе конференции принимают участие свыше 60 экспертов в сфере высоких технологий из 20 стран мира.