BMW испытывает новое купе (фото)

Компания BMW проводит испытательные тесты нового купе на базе модели первой серии. Западным автомобильным папарацци удалось украдкой сфотографировать этот автомобиль. Новая модель должна будет выйти в серию уже к концу этого года, а ее спортивная версия М появится в 2008 году. Другие подробности пока неизвестны, пишет Leftlanenews.com.

Утро.ру