BMW испытывает новое купе (фото)
11:51, 06 февраля 2007Наука и IT
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Подробности пока неизвестны
Компания BMW проводит испытательные тесты нового купе на базе модели первой серии. Западным автомобильным папарацци удалось украдкой сфотографировать этот автомобиль. Новая модель должна будет выйти в серию уже к концу этого года, а ее спортивная версия М появится в 2008 году. Другие подробности пока неизвестны, пишет Leftlanenews.com.
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