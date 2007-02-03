Китай вывел на орбиту Большую Медведицу

Китай в субботу утром объявил об успешном запуске спутника Beidou ("Большая Медведица"), который должен стать частью создаваемой страной собственной навигационной системы класса GPS.

Как сообщает AFP со ссылкой на китайское новостное агентство "Синьхуа", ракета-носитель "Великий поход 3A" со спутником стартовала с космодрома в провинции Сычуань. Через 32 минуты после запуска спутник был успешно выведен на расчетную орбиту.

Выведенный в субботу на орбиту спутник стал четвертым, запущенным в рамках программы по созданию китайской навигационной системы. Первый запуск в рамках проекта был осуществлен в 2000 году.

Китай рассчитывает, что создание системы навигации, подобной американской GPS, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС, будет завершено к 2008 году.

Лента.ру