Турция выбирает перспективную подводную лодку

В тендере на строительство новых подлодок для ВМС Турции примут участие ведущие судостроительные концерны, сообщает Defense-Aerospace.

В число претендентов вошли такие компании, как французская Armoris, итальянская Fincantieri Cantieri Navali, германская HDW, судостроительное подразделение американской корпорации Lockheed Martin, и испанская компания Navantia.

По мнению специалистов, наиболее вероятна победа в тендере немецкого проекта 212 либо франко-испанского Scorpene. В настоящее время подводные силы ВМС Турции укомплектованы немецкими лодками проекта 209 и устаревшими американскими ДПЛ постройки 1940-50-х годов.

Победитель тендера должен определиться в течение 2007-2008 года. Точное число субмарин, которые предполагается построить для ВМС Турции, пока неизвестно.

Лента.ру