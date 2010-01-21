Билл Гейтс написал первое сообщение в Twitter

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые оставил сообщение в социальной сети Twitter и признал, что ему еще предстоит много узнать о тонкостях работы этого популярного ресурса.

"Hello World. Не покладая рук, работаю над посланием моего фонда (благотворительный фонд Билла и Мелиссы Гейтс) - оно будет обнародовано 25 января", - написал Билл Гейтс.

Выражение Hello World обычно используется программистами, приступающими к изучению нового языка. Поэтому многие пользователи Twitter выразили желание помочь Гейтсу быстрее освоить необходимые навыки микроблогера. Основатель Microsoft поблагодарил всех за поддержку. "Я уже многое узнал о Twitter, но хочу узнать еще больше", - написал он в одном из комментариев.

Появление Гейтса в Twitter вызвало небывалый ажиотаж среди пользователей сети. Блог самого богатого человека в мире уже зафрендили более 160 тысяч человек. Сам Гейтс вел себя более сдержано - в его списке сейчас только 40 "друзей", среди которых президент США.

Ранее в блогосфере неоднократно появлялись фальшивые дневники Билла Гейтса, но на этот раз группа техподдержки Twitter гарантирует его подлинность.

Также накануне Гейтс после шестимесячного перерыва обновил свою страничку в другой популярной социальной сети Facebook, выложив туда фотографии, посвященные поездке в Индию.

РИА "Новости"