Интернет-казино вернет 700 тысяч проигранных долларов

Шведское интернет-казино вернет компании деньги, проигранные женщиной, страдающей от игровой зависимости (лудомании). Об этом сообщает The Local. По словам представителей общественных организаций, это первый случай, когда казино возместит убытки, нанесенные азартной игрой.

По данным издания, женщина, увлеченная азартными играми, потеряла более 15 миллионов шведских крон (более 2 миллионов долларов) из средств компании, в которой она работала. Из-за действий неуравновешенной сотрудницы компании пришлось уволить 30 сотрудников.

Женщина была приговорена к трем годам лишения свободы. Кроме того, суд решил, что она должна вернуть компании 10 миллионов крон. По словам адвокатов, еще 4,9 миллиона компании вернет интернет-казино. Не исключено, что сумма компенсации, которая легла на зависимую женщину, будет уменьшена.

Добиться возмещения проигранных средств компании удалось благодаря тому, что казино уличили в многочисленных нарушениях. Так, женщина за одну ночь проиграла более миллиона шведских крон (почти 140 тысяч долларов), тогда как правила казино позволяют за сутки терять не более 3600 долларов.

Кроме того, казино поощряло зависимость женщины многочисленными бонусами, которые поступали ей на счет и которые она быстро проигрывала.

Страдающему лудоманией жителю Австралии, отмечает Лента.ру, который потерял в казино более 30 миллионов долларов, не удалось доказать, что менеджеры казино воспользовались его болезненным состоянием, чтобы завлечь его в игорное заведение. Он проиграл иск, в котором требовал вернуть ему проигранные деньги.