В Украине на треть возросло производство легковых машин

В Украине производство легковых автомобилей в 2006 году увеличилось на 39,1%, по сравнению с 2005 годом, до 267 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в 2006 году увеличилось на 64,1%, по сравнению с 2005 годом, до 7639 штук.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2005 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 10,7%, по сравнению с 2004 годом, до 192 тыс. штук.

Производство автобусов в Украине в 2005 году увеличилось на 80,4%, по сравнению с 2004 годом, до 4686 штук.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация "УкрАВТО" (ЗАО "ЗАЗ"), ЗАО "Еврокар", Корпорация "Богдан" (ОАО "ЛуАЗ" и ОАО "Черкасский автобус"), Корпорация "АИС" (ООО "КрАСЗ") и др.